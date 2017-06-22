Через сміття у Києві загорілася багатоповерхівка. ВІДЕО
Через сміття у Києві загорілася багатоповерхівка. ВІДЕО
Посеред білого дня зайнялась квартира у багатоповерхівці на Проспекті Перемоги в Києві. Мешканці будинку кажуть, що усе через їхню сусідку. Вона тривалий час носила додому непотріб із смітників. В якийсь момент сміття загорілося. Детальніше, дивіться у сюжеті.
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