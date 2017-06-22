У Києві після ДТП байкер втратив пам'ять. ВІДЕО
У Києві після ДТП байкер втратив пам'ять. ВІДЕО
У Києві, неподалік КП на Броварському проспекті розбився мотоцикліст. За попередньою версією двоколісного протаранив невідомий автомобіль, який зник з місця пригоди. Пілот мотоциклу втратив свідомість, але згодом прийшов до тями. Він не зумів пригадати, як сталася аварія, але допомогли свідки. Більше у сюжеті.
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