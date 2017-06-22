У Луцьку п’яна жінка посеред вулиці лупцювала дитину. ВІДЕО
У Луцьку п’яна жінка посеред вулиці лупцювала дитину. ВІДЕО
Від знущань матері неповнолітнього хлопчика врятували небайдужі очевидці.
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