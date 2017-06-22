Новий закон передбачає космічні зарплати суддям. ВІДЕО

Верховна Рада у першому читанні прийняла закону про Конституційний суд. Щодо складу суддів: їх буде 18. Обиратимуть кандидатів, як президент так і народні депутати, а також свою квоту матиме з’їзд суддів України. Кожен призначить рівну кількість суддів – по 6.

Цим суддям і зарплату підвищать. Тепер вони будуть отримувати щомісяця із урахуванням усіх надбавок до 300 тисяч гривень. Окрім того, вони матимуть недоторканність, і без згоди колег із Конституційного суду їх ніхто затримуватиме не матиме правда.

Телеканал ЧП.INFO