У Харкові насильно утримували наркозалежних. ВІДЕО
У Харкові насильно утримували наркозалежних. ВІДЕО
Харківська місцева прокуратура спільно з Нацполіцією викрили такий собі Центр боротьби з наркоманією та алкоголізмом у Новобаварському районі міста.
|
22.06.2017 | 23:15
|
22.06.2017 | 22:45
|
22.06.2017 | 22:15
|
22.06.2017 | 21:45
|
22.06.2017 | 21:20
|
22.06.2017 | 21:10
|
22.06.2017 | 20:50
|
22.06.2017 | 20:40
|
22.06.2017 | 07:20
|
22.06.2017 | 07:00
|
22.06.2017 | 06:45
|
22.06.2017 | 06:30
|
21.06.2017 | 23:30
|
21.06.2017 | 23:15
|
21.06.2017 | 23:00
|
21.06.2017 | 22:45
-
- 1 з 790
- ››