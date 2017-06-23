У Миколаєві четверо студентів затримані за напад на пенсіонера. ВІДЕО

У Миколаєві четверо студентів затримані за напад на пенсіонера. ВІДЕО

00:02 23.06.2017

Ще у квітні поточного року зловмисники напали на мешканця Заводського району, побили його та відібрали мобільний телефон.За вчинене кримінальне правопорушення молодикам загрожує до шести років ув’язнення.

Зі слів 59-річного заявника, ввечері він повертався додому напідпитку, коли раптово його штовхнули невідомі та почали бити вже лежачого. Із кишені пенсіонера нападники дістали мобільний телефон та втекли.

За даним фактом слідчим відділенням Заводського відділу поліції було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.186 КК України «Грабіж», за що передбачено покарання від чотирьох до шести років позбавлення волі.

«На запитання поліцейських щодо можливості описати зовнішність зловмисників, або хочаб пригадати напрямок, куди вони могли втекти, потерпілий вказати не зміг. Тож, маючи «на руках» мінімальний обсяг інформації стосовно вказаного пограбування та осіб, які його вчинили, оперативники розпочали комплекс заходів із пошуку злочинців. В результаті проведеної роботи грабіжники були встановлені»,- розповідає заступник начальника відділу кримінальної поліції Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області майор поліції  Сергій Загарій. 

Нападниками виявились четверо студентів профтехучилища, віком від 18-ти до 19-ти років. Усі четверо мешканці Миколаївської області, які декілька років тому приїхали до обласного центру на навчання.

Під час слідчих дій студенти розповіли, як усе відбувалося. Того вечора вони вживали спиртні та енергетичні напої. Близько 21:30 год. молодики побачили, як поряд із ними пройшов нетверезий чоловік, тож вирішили піти за ним слідом. Далі розділились: двоє спостерігали за ситуацією навколо, двоє інших – грабували чоловіка.

Засіб зв’язку потерпілого поліцейські вилучили та повернули власникові. 

Наразі за вказаним фактом триває досудове слідство, правоохоронці встановлюють причетність вказаних осіб до інших злочинів. З органами прокуратури узгоджується питання щодо повідомлення молодикам про підозру. Міра запобіжного заходу обирається.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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