В Луцьку спалахнула багатоповерхівка. ВІДЕО
В Луцьку спалахнула багатоповерхівка. ВІДЕО
Пожежа налякала жителів п’ятиповерхового будинку в Луцьку. Палав балкон на останньому поверсі. Очевидці одразу зателефонували рятувальникам, а ті вже за лічені хвилини прибули на місце виклику і взялись за роботу. Власників квартири на момент пожежі у помешканні не було. На щастя, сусіди вчасно почули запах диму і встигли оперативно вибігти на вулицю. Що стало причиною пожежі експерти поки що встановлюють, але впевнені, що почало горіти з балкона.
І не лише це. Також в огляді надзвичайних подій дивіться…
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