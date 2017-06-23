В Луцьку спалахнула багатоповерхівка. ВІДЕО

Пожежа налякала жителів п’ятиповерхового будинку в Луцьку. Палав балкон на останньому поверсі. Очевидці одразу зателефонували рятувальникам, а ті вже за лічені хвилини прибули на місце виклику і взялись за роботу. Власників квартири на момент пожежі у помешканні не було. На щастя, сусіди вчасно почули запах диму і встигли оперативно вибігти на вулицю. Що стало причиною пожежі експерти поки що встановлюють, але впевнені, що почало горіти з балкона.

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