У Києві затримали рецидивістів-крадіїв. ВІДЕО
У Києві затримали рецидивістів-крадіїв. ВІДЕО
До чого тільки не вдаються українці, аби підзаробити копійчину. Хтось викладає блоги на Ютубі, хтось збирає пляшки… Але ці два чоловіки знайшли золоту жилу в іншому. В Києві на вулиці Бакинській товариші вкрали інтернет-кабель.
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