У Києві затримали рецидивістів-крадіїв. ВІДЕО

У Києві затримали рецидивістів-крадіїв. ВІДЕО

06:45 23.06.2017

До чого тільки не вдаються українці, аби підзаробити копійчину. Хтось викладає блоги на Ютубі, хтось збирає пляшки… Але ці два чоловіки знайшли золоту жилу в іншому. В Києві на вулиці Бакинській товариші вкрали інтернет-кабель.

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
В Одесі чоловік вбив свого начальника через гроші. ВІДЕО
В Одесі чоловік вбив свого начальника через гроші. ВІДЕО
23.06.2017 | 07:00
У Києві затримали рецидивістів-крадіїв. ВІДЕО
У Києві затримали рецидивістів-крадіїв. ВІДЕО
23.06.2017 | 06:45
В Луцьку спалахнула багатоповерхівка. ВІДЕО
В Луцьку спалахнула багатоповерхівка. ВІДЕО
23.06.2017 | 06:30
У Миколаєві четверо студентів затримані за напад на пенсіонера. ВІДЕО
У Миколаєві четверо студентів затримані за напад на пенсіонера. ВІДЕО
23.06.2017 | 00:02
У Харкові насильно утримували наркозалежних. ВІДЕО
У Харкові насильно утримували наркозалежних. ВІДЕО
22.06.2017 | 23:15
Новий закон передбачає космічні зарплати суддям. ВІДЕО
Новий закон передбачає космічні зарплати суддям. ВІДЕО
22.06.2017 | 22:45
У Луцьку п’яна жінка посеред вулиці лупцювала дитину. ВІДЕО
У Луцьку п’яна жінка посеред вулиці лупцювала дитину. ВІДЕО
22.06.2017 | 22:15
У Києві нахабний водій їздив тротуаром. ВІДЕО
У Києві нахабний водій їздив тротуаром. ВІДЕО
22.06.2017 | 21:45
У Києві після ДТП байкер втратив пам'ять. ВІДЕО
У Києві після ДТП байкер втратив пам'ять. ВІДЕО
22.06.2017 | 21:20
Через сміття у Києві загорілася багатоповерхівка. ВІДЕО
Через сміття у Києві загорілася багатоповерхівка. ВІДЕО
22.06.2017 | 21:10
В Україні збільшили штраф за паркування на місцях для інвалідів. ВІДЕО
В Україні збільшили штраф за паркування на місцях для інвалідів. ВІДЕО
22.06.2017 | 20:50
В Київському метро загинув молодий хлопець. ВІДЕО
В Київському метро загинув молодий хлопець. ВІДЕО
22.06.2017 | 20:40
У Тернополі затримали чоловіка, який відправляв дівчат у бордель. ВІДЕО
У Тернополі затримали чоловіка, який відправляв дівчат у бордель. ВІДЕО
22.06.2017 | 07:20
В центрі Києва вбили чоловіка. ВІДЕО
Київська поліція оперативно розкрила вбивство на Хрещатику. ВІДЕО
22.06.2017 | 07:00
В Мелітополі за державну зраду затримали 25 людей. ВІДЕО
В Мелітополі за державну зраду затримали 25 людей. ВІДЕО
22.06.2017 | 06:45
В Києві підірвали магазин мобільного оператора. ВІДЕО
В Києві підірвали магазин мобільного оператора. ВІДЕО
22.06.2017 | 06:30

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
Цените возможность свергать своих диктаторов
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.