У Києві затримали рецидивістів-крадіїв. ВІДЕО

До чого тільки не вдаються українці, аби підзаробити копійчину. Хтось викладає блоги на Ютубі, хтось збирає пляшки… Але ці два чоловіки знайшли золоту жилу в іншому. В Києві на вулиці Бакинській товариші вкрали інтернет-кабель.

Телеканал ЧП.INFO