В Одесі чоловік вбив свого начальника через гроші. ВІДЕО

В Одесі вбили підприємця. Як з’ясувалося причетний до злочину його ж співробітник. Раніше бізнесмен найняв його для торгівлі на відомому ринку «Сьомий кілометр». От тільки чоловікові було замало заробітної платні. Він знав, що роботодавець тримає чималі гроші у себе вдома. Тому завчасно спланував напад. Запропонував долучитись до справи ще двом знайомих. Вони посеред ночі вдерлись до будинку своєї жертви та почали вимагати гроші. При собі у бізнесмена знайшли лише 300 доларів. А цього нападникам було замало. Вони вивезли бідолаху в ліс і відправили з його мобільного смс-повідомлення колезі по бізнесу. Написали йому, щоб заплатив викуп - 60 тисяч доларів, або товариша більше живим не побачить. Отримавши таку смс товариш загиблого одразу звернувся в поліцію. Однак, правоохоронці не встигли врятувати бізнесмена. Його вбили.

Телеканал ЧП.INFO