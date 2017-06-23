Під час пожежі у Сєвєродонецьку загинула дитина. ВІДЕО

22 червня о 09:31 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, горить квартира.

За вказаною адресою негайно виїхав черговий караул 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Луганській області, який, провівши розвідку встановив, що у одній з кімнат квартири на четвертому поверсі житлового багатоповерхового будинку горить матрац та ковдра.

До прибуття рятувальників, сусід, який побачив дим з вікон, допоміг вийти з квартири власниці та одній дитині та кинувся рятувати другу дитину, яка за словами господарки знаходилася в одній з кімнат. На жаль, вияснилося, що дитина 2005 року народження, була вже без ознак життя. Вогнеборці винесли на чисте повітря жінку, яка перебувала у шоковому стані та врятовану дитину і передали їх фахівцям швидкої медичної служби.

Пожежу локалізовано о 09:58 та ліквідовано о 10:09.

Причину виникнення пожежі наразі з'ясовують фахівці.

До ліквідації пожежі залучались 15 рятувальників та 3 одиниці техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Луганській області