У Миколаєві затримані злодії, які побили та пограбували людину. ВІДЕО

Подія сталась в одному із розважальних закладів Заводського району міста по вул. Новосельській, де 31-річний потерпілий разом із своїм товаришем вживали спиртні напої.

Поряд також відпочивала компанія трьох молодиків, з якими у заявника виник словесний конфлікт, а у подальшому - й бійка. Відлупцювавши чоловіка, зловмисники ще й відібрали його мобільний телефон.

На місце події за викликом персоналу бару прибули працівники охоронної фірми та патрульні поліцейські. Троє мешканців Миколаївської області, 24-х, 27-ми та 30-ти років, були затримані у порядку ст.208 КПК України. З’ясувалось, що двоє з них раніше вже відбували покарання в місцях позбавлення волі за вчинення аналогічних злочинів.

За узгодженням із органами прокуратури грабіжникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального Кодексу України «Грабіж». Для двох раніше судимих нападників суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а для їх спільника – домашній арешт.

Наразі досудове слідство триває, встановлюється причетність чоловіків до інших злочинів. Відповідно до санкції інкримінованої статті чоловікам загрожує до шести років ув’язнення.

Майно потерпілого вилучено та повернуто власникові.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області