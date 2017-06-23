У Дніпрі поліція розкрила злочин, під час якого стріляли в оперативника. ВІДЕО

Днями внаслідок пограбування ювелірної крамниці злодій заволодів золотими виробами на 400 тис. гривень.

Опитування свідків злочину у підземному переході на перехресті пр. Слобожанського та вул. Калинової привело оперуповноваженого карного розшуку Амур-Ніжньодніпровського відділення поліції на лікарняне ліжко.



Колеги пораненого правоохоронця вислідили грабіжника, який вихопив з рук продавця золоті ланцюжки. Перед цим нападник бризнув йому в обличчя газом з балончика.



Поліцейські затримали грабіжника біля одного з ломбардів, коли він намагався здати викрадені прикраси. 33-річного місцевого жителя доставили до відділення поліції, наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.



Підозрюваному загрожує покарання за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж), що карається позбавленням волі на строк від 4-х до 8 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області