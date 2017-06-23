У Києві зарізали голову спілки мігрантів України. ВІДЕО

У Києві зарізали голову спілки мігрантів України. ВІДЕО

19:45 23.06.2017

Просто біля Золотих воріт, коли на вулиці ще був день зарізали людину. А почалося все з того, що одному з чоловіків не сподобалась гра вуличного музиканта.

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