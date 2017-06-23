У Києві внаслідок підриву автомобілю травмовано чоловіка. ВІДЕО
У Києві внаслідок підриву автомобілю травмовано чоловіка. ВІДЕО
В повітря злетів позашляховик Тойота. Наша знімальна група опинилася майже одразу після надзвичайної події. Тому полісмени були ще не надто говіркими.
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