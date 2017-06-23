Під Києвом чоловік на Субару збив лося. ВІДЕО
Під Києвом чоловік на Субару збив лося. ВІДЕО
Неподалік Києва, чоловік на Субару збив лося, який вискочив на дорогу. І попри те, що водій зі стажем – 15 років за кермом. Уникнути аварії все одно не зміг.
Оператор – М.Шинкар
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