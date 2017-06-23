На трасі Київ-Чоп загинув пішохід. ВІДЕО

Вантажівка «Вольво» з причепом збила людину, а потім, бідолагу відкинуло під іншу машину – теж вантажівку. Як і чому людина опинилася посеред дороги – невідомо, втім аварія для чоловіка стала фатальною. Він загинув миттєво.

І не лише це в огляді ДТП…

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Телеканал ЧП.INFO