На трасі Київ-Чоп загинув пішохід. ВІДЕО
На трасі Київ-Чоп загинув пішохід. ВІДЕО
Вантажівка «Вольво» з причепом збила людину, а потім, бідолагу відкинуло під іншу машину – теж вантажівку. Як і чому людина опинилася посеред дороги – невідомо, втім аварія для чоловіка стала фатальною. Він загинув миттєво.
І не лише це в огляді ДТП…
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