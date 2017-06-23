У Черкасах жінка замовила вбивство власного чоловіка. ВІДЕО
У Черкасах жінка замовила вбивство власного чоловіка. ВІДЕО
Вбити чоловіка мав кілер. Йому жінка заплатила 800 у.о.
Також у огляді надзвичайних подій:
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