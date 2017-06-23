У Черкасах жінка замовила вбивство власного чоловіка. ВІДЕО

Вбити чоловіка мав кілер. Йому жінка заплатила 800 у.о.

Також у огляді надзвичайних подій:

- В Полтаві знайшли мертвими чоловіка та жінку, яких шкали протягом року;

- У Львові чоловік стріляв у підлітків;

- Житомирські поліцейські затримали квартирних злодіїв

Телеканал ЧП.INFO