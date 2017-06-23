В Україні покращилась криміногенна ситуація. ВІДЕО

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що криміногенна ситуація в Україні потрохи стабілізується. Зокрема він зазначив, що кількість кримінальних правопорушень за перші 5 місяців року зменшилась на 15% і становить понад 271 тисячу випадків. Окрім того у цьому році зареєстровано на 40 тисяч менше крадіжок та грабежів. На 18% зменшилось випадки шахрайств. Усе це в порівнянні з минулим роком.

Телеканал ЧП.INFO