В Україні покращилась криміногенна ситуація. ВІДЕО

В Україні покращилась криміногенна ситуація. ВІДЕО

22:45 23.06.2017

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що криміногенна ситуація в Україні потрохи стабілізується. Зокрема він зазначив, що кількість кримінальних правопорушень за перші 5 місяців року зменшилась на 15% і становить понад 271 тисячу випадків. Окрім того у цьому році зареєстровано на 40 тисяч менше крадіжок та грабежів. На 18% зменшилось випадки шахрайств. Усе це в порівнянні з минулим роком. 

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