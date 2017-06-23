Права ромів порушуються – експерти. ВІДЕО
Права ромів порушуються – експерти. ВІДЕО
Правозахисники вкотре розповідають про спалах агресії в бік ромів. Кажуть, не толерантне ставлення з’явилось давно, але за два останніх місяці два вбивста - жінки у Києві та хлопця на Харківщині під час масової бійки.
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