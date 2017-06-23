Права ромів порушуються – експерти. ВІДЕО

Правозахисники вкотре розповідають про спалах агресії в бік ромів. Кажуть, не толерантне ставлення з’явилось давно, але за два останніх місяці два вбивста - жінки у Києві та хлопця на Харківщині під час масової бійки.

Телеканал ЧП.INFO