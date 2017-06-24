На Одещині нелюд зґвалтував та вбив неповнолітню дівчину. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

На Одещині нелюд зґвалтував та вбив неповнолітню дівчину. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

22:00 24.06.2017

Впродовж ночі правоохоронці вживали всіх необхідних заходів задля розшуку зниклої неповнолітньої дівчини, але знайти її живою, на жаль, не вдалося. Її тіло з ознаками насильницької смерті було знайдено в лісопосадці Малиновського району міста Одеси.

О восьмій годині вечора до чергової частини Хмельницького районного відділу поліції надійшла інформація про зникнення людини. Молодий хлопець повідомив, що розмовляв зі своєю дівчиною по мобільному телефону, як раптом почув її крик, та зв’язок одразу ж перервався. Спочатку він намагався самотужки розшукати кохану, але після трьох годин марних пошуків, вирішив звернутися до правоохоронців.

Поліцейські одразу ж почали шукати 17-річну зниклу дівчину. Зі слів хлопця, вона кожного дня йшла однією ж самою дорогою з роботи додому. Правоохоронці вжили всіх необхідних заходів задля розшуку дівчини. Впродовж всієї ночі вони обстежували ймовірну територію зникнення. Ускладнювали їх роботу не тільки нічний час та близькість залізничної колії, а й те, що вказана територія було не житловою.

Оперативники шукали всю ніч та вже ранком виявили її тіло без одягу, з ознаками насильницької смерті.

Не гаючи часу, правоохоронці почали шукати осіб, які могли бути причетні до вбивства дівчини. Провівши усі необхідні слідчо-розшукові заходи, їм вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявися 18-річний знайомий загиблої. Встановлено, що обидва були жителями одного із сіл Роздільнянського району, які мешкали по сусідству, ходили разом до школи та працювали разом на складській базі.

Того дня зловмисник зранку разом зі своїми колегами вживав алкогольні напої, та отримав завдання спалити сміття. Почавши виконувати завдане, він раптом побачив свою колишню однокласницю, яка, йдучи додому, розмовляла по мобільному телефону.

Хлопець, озброївшись держаком лопати, почав переслідувати свою сусідку та, наздогнавши її, почав наносити численні удари в область життєво важливих органів голови та тулуба, спричинивши їй тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння, в результаті чого вона впала на землю. Потім, користуючись її безпорадним станом, вступив з нею в статеві зносини, проте завершити статевий акт не зміг з причин, що не залежали від його волі. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці події.

«Завдяки злагодженим діям поліцейських, співробітників прокуратури Одеської області був затриманий зловмисник, який вже зізнався у скоєнні вбивства та спробі зґвалтування дівчини.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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