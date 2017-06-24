Подробиці розкриття навмисного вбивства на столичній Оболоні. ВІДЕО

Подробиці розкриття навмисного вбивства на столичній Оболоні. ВІДЕО

20:00 24.06.2017

До чергової частини Оболонського управління поліції від лікаря надійшло повідомлення про те, що поблизу багатоповерхівки на вулиці Маршала Малиновського лежить чоловік без ознак життя. За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група.

За попереднім висновком лікарів, чоловік помер через пошкодження внутрішніх органів. Для остаточного встановлення причини смерті тіло 39–річного загиблого направили на судово-медичну експертизу.

На місці події правоохоронці з’ясували, що між двома незнайомцями, які перебували напідпитку, стався конфлікт, під час якого один із чоловіків побив руками та ногами свого опонента. Після цього зловмисник із місця події втік.

Оперативники встановили особу ймовірного вбивці та, влаштувавши засідку, затримали його неподалік від місця проживання. Ним виявився 37-річний уродженець Києва, який у скоєному зізнався.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.

Нині правопорушник перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Поліція прокоментувала затримання вбивць подружжя з Києва. ВІДЕО
Поліція прокоментувала затримання вбивць подружжя з Києва. ВІДЕО
24.06.2017 | 21:00
На «Марші рівності» правоохоронців було більше, ніж активістів. ВІДЕО
На «Марші рівності» правоохоронців було більше, ніж активістів. ВІДЕО
24.06.2017 | 20:30
Подробиці розкриття навмисного вбивства на столичній Оболоні. ВІДЕО
Подробиці розкриття навмисного вбивства на столичній Оболоні. ВІДЕО
24.06.2017 | 20:00
У Києві в ДТП потрапили дві машини. ВІДЕО
У Києві в ДТП потрапили дві машини. ВІДЕО
24.06.2017 | 19:30
Права ромів порушуються – експерти. ВІДЕО
Права ромів порушуються – експерти. ВІДЕО
23.06.2017 | 23:15
В Україні покращилась криміногенна ситуація. ВІДЕО
В Україні покращилась криміногенна ситуація. ВІДЕО
23.06.2017 | 22:45
У Черкасах жінка замовила вбивство власного чоловіка. ВІДЕО
У Черкасах жінка замовила вбивство власного чоловіка. ВІДЕО
23.06.2017 | 22:15
На трасі Київ-Чоп загинув пішохід. ВІДЕО
На трасі Київ-Чоп загинув пішохід. ВІДЕО
23.06.2017 | 21:45
Скандального журналіста затримали за вимагання. ВІДЕО
Скандального журналіста затримали за вимагання. ВІДЕО
23.06.2017 | 21:15
Під Києвом чоловік на Субару збив лося. ВІДЕО
Під Києвом чоловік на Субару збив лося. ВІДЕО
23.06.2017 | 20:45
У Києві внаслідок підриву автомобілю травмовано чоловіка. ВІДЕО
У Києві внаслідок підриву автомобілю травмовано чоловіка. ВІДЕО
23.06.2017 | 20:15
У Києві зарізали голову спілки мігрантів України. ВІДЕО
У Києві зарізали голову спілки мігрантів України. ВІДЕО
23.06.2017 | 19:45
У Дніпрі поліція розкрила злочин, під час якого стріляли в оперативника. ВІДЕО
У Дніпрі поліція розкрила злочин, під час якого стріляли в оперативника. ВІДЕО
23.06.2017 | 13:00
У Миколаєві затримані злодії, які побили та пограбували людину. ВІДЕО
У Миколаєві затримані злодії, які побили та пограбували людину. ВІДЕО
23.06.2017 | 12:40
Під час пожежі у Сєвєродонецьку загинула дитина. ВІДЕО
Під час пожежі у Сєвєродонецьку загинула дитина. ВІДЕО
23.06.2017 | 09:43
В Одесі чоловік вбив свого начальника через гроші. ВІДЕО
В Одесі чоловік вбив свого начальника через гроші. ВІДЕО
23.06.2017 | 07:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Сергій Томіленко
Голова Національної спілки журналістів України
Чи є ситуація з затриманням Ігоря Гужви - проявом вибірковості?
23.06.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Як ви оцінюєте затримання головного редактора порталу СТРАНА.ua Ігоря Гужви?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.