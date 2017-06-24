Поліція прокоментувала затримання вбивць подружжя з Києва. ВІДЕО

Поліція прокоментувала затримання вбивць подружжя з Києва. ВІДЕО

21:00 24.06.2017

Чоловіка побили до смерті, а на тілі жінки виявили ножові поранення. У вбивстві молодих людей поліція підозрює уродженця Чернігівщини та його знайому.

Молоді люди востаннє спілкувалися із рідними 14 червня, а вже наступного дня правоохоронці отримали заяву про їх зникнення.

Слідчі Деснянського управління поліції відразу розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – безвісти відсутні і приступили до пошуків.

Співробітники карного розшуку встановили, що останній телефонний дзвінок подружжя зробило із Чернігівської області, після цього телефони були вимкнені. Тож оперативники негайно вирушили туди. Провівши ряд заходів, поліцейські встановили, де, імовірно, могли перебувати молоді люди.

При опрацюванні місця підозри оперативників підтвердилися: тіла чоловіка та жінки із ознаками насильницької смерті виявили закопаними біля ферми в одному із сіл на Чернігівщині. Тож уже місцеві правоохоронці внесли відомості про умисне вбивство двох людей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«Попередньо встановлено, що подружня пара тривалий час не могла мати дітей. У результаті вони познайомилися із чоловіком, який за допомогою магії пообіцяв їм допомогти, - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко. - Коли вони за попередньою домовленістю приїхали на Чернігівщину, зловмисник-шахрай вбив чоловіка і жінку та закопав тіла біля ферми. Спочатку співробітники карного розшуку поліції Києва оперативно вийшли на слід його спільниці, яку затримали неподалік від місця події. Самого ж підозрюваного у вбивстві виявили і затримали на базі відпочинку у Черкаській області. Зараз із ними спілкуються слідчі. За вбивство двох людей ім. загрожує до 15-ти років позбавлення волі або ж довічне увʼязнення».

У затриманих вилучили окультну літературу, амулети та різноманітні ритуальні предмети.

Правоохоронці встановлюють всі обставини цієї трагічної події та перевіряють можливу причетність цих осіб до аналогічних злочинів.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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