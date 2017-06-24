У КМДА назвали попередню причину пожежі на Хрещатику. ВІДЕО

У КМДА назвали попередню причину пожежі на Хрещатику. ВІДЕО

22:30 24.06.2017

Пожежу гасило 95 рятувальників за допомогою 22 спецмашин. Гасити кажуть було важко, адже будівля стара, і вогонь дуже швидко розповсюджувався.

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