У Києві в ДТП потрапили дві машини. ВІДЕО

У Києві в ДТП потрапили дві машини. ВІДЕО

19:30 24.06.2017

Прямісінько із самого серця столиці – вулиці Грушевського. Це швидше навіть не ДТП, а авто-історія. Її безпосередні учасники водії двох Тойот – легковика та позашляховика.

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