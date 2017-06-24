У Києві в ДТП потрапили дві машини. ВІДЕО
У Києві в ДТП потрапили дві машини. ВІДЕО
Прямісінько із самого серця столиці – вулиці Грушевського. Це швидше навіть не ДТП, а авто-історія. Її безпосередні учасники водії двох Тойот – легковика та позашляховика.
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