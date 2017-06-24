В РНБО хочуть змінити закон для видачі біометричних паспортів. ВІДЕО
В РНБО хочуть змінити закон для видачі біометричних паспортів. ВІДЕО
Глава РНБО заявив, після початку безвізу бажаючих отримати біометричні паспорти людьми з Криму та Окупованого Донбасу невпинно зростає і тому для цих людей потрібно ввести особливий режим перевірки.
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