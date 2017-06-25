У Дніпрі поліція підозрює жінку у нападі з молотком на бійця АТО. ВІДЕО

З жовтня 2016 року нападниця перебувала у розшуку. 16 червня 2017 року поліцейські встановили її місцезнаходження та доставили до Дніпровського відділу поліції.

Зараз жінці вручено повідомлення про підозру за фактом умисного нанесення легких тілесних ушкоджень. Їй загрожує штраф розміром до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботами на строк до одного року.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області