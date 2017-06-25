Рятувальники Дніпропетровщини зняли з дерева... єнота. ВІДЕО

Рятувальники Дніпропетровщини зняли з дерева... єнота. ВІДЕО

19:00 25.06.2017

О 10:02 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в селі Дослідне, Дніпровського району на дереві сидить єнот. Небайдужі мешканці  прохали рятувальників, аби ті приїхали та зняли тварину, адже за зовнішніми ознаками єнот напевне був домашньою тваринкою.

На місце виклику відразу було направлено черговий підрозділ аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального підрозділу спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники за допомогою автопідйомника  та спеціального оснащення намагалися впіймати тварину. Після декількох спроб, фахівцям ДСНС все ж таки вдалося впіймати єнота спеціальним сачком, наданим співробітниками притулку для тварин «Пегас», куди він потім був направлений.

До рятувальних робіт було залучено 4 чоловіки особового складу, одна одиниця техніки Головного управління та небайдужі мешканці села Дослідне.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області

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