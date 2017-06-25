Озброєну банду грабіжників оперативно затримала одеська поліція. ВІДЕО

Озброєну банду грабіжників оперативно затримала одеська поліція. ВІДЕО

20:00 25.06.2017

36-річний підприємець отримав по телефону замовлення на встановлення телевізійного обладнання в одній із квартир одеської багатоповерхівки. За названою адресою чоловіка зустрів «замовник», роль якого грав один з розбійників. Він попросив підприємця підніматися на потрібний поверх, де майстра «зустріне дружина».

Натомість на виході з ліфта чоловіка зустріли двоє зловмисників, озброєних пістолетом та молотком. Під загрозою застосування пістолета нападники завдали підприємцю кілька ударів молотком по голові, зірвали з шиї золотий ланцюжок та заволоділи сумкою із документами, мобільним телефоном та грошима у сумі понад 20 тисяч гривень. Після цього нападники зникли з місця злочину на автомобілі, в якому їх чекали поплічники.

Начальник поліції Одещини Дмитро Головін зазначив, що затримання розбійників відбулося завдяки злагодженим, оперативним та професійним діям оперативників Департаменту карного розшуку Нацполіції і Головного управління в Одеській області за підтримки бійців поліцейського спецпідрозділу КОРД. Нападників затримали за кілька кварталів від місця злочину і доставили до Портофранківського відділення поліції.

Наразі особи нападників з’ясовані. Ними виявилися четверо чоловіків віком від 30 до 44 років. Серед них – один мешканець Одеської області, решта – немісцеві. Всі чоловіки – раніше засуджені і відбували покарання. В Одесі вони наймали житло і вчиняли різноманітні злочини.

Голова Національної поліції України Сергій Князєв зазначив, що реформування Департаменту карного розшуку на початку цього року дало практичний результат.

«Ліквідували озброєне угрупування, що «спеціалізувалося» на валютниках та бізнесменах. Сьогодні в Одесі під час розбійного нападу озброєнні злочинці були затриманні при спробі заволодіти великою сумою грошей. Вкотре зв’язка «розшук, розвідка, КОРД» спрацювала ідеально», – підкреслив Сергій Князєв.

За матеріалами Департаменту комунікації Національної поліції

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