У Миколаєві потужною бандою наркодилерів керувала 71-річна жінка. ВІДЕО

У Миколаєві потужною бандою наркодилерів керувала 71-річна жінка. ВІДЕО

21:00 25.06.2017

Оперативна розробка здійснювалась протягом тривалого часу і врешті решт група зловмисників, віком від 40 до 71 років, була затримана поліцейськими та спецпризначенцями саме під час збуту чергової партії наркотичних речовин у Корабельному районі міста.

Кримінальне угрупування складалося із чотирьох осіб, переважно жінок, серед них безробітні та раніше судимі. Злочинці збували екстракт опію та канабіс, які виготовляли самостійно. Крім того, ділки торгували амфетаміном і метадоном, постачаючи свій товар наркозалежним мешканцям обласного центру партіями.

Засновницею наркобізнесу виявилась найстарша – 71-річна жінка неслов’янського походження. Зловмисниця обладнала своє житло цілою системою контролю: відеоспостереженням та засобами зв’язку. Щоб надавати вказівки «підлеглим» їй достатньо було одного натискання кнопки виклику. Тож коли за товаром приходив наркозалежний, домовласниця перевіряла чи входить він до кола постійних «відвідувачів» та не привів із собою сторонніх, а потім розпоряджалась про подальші дії вже навченим постачальникам. Хоча жінка і не контактувала особисто із клієнтами, все ж таки попіклувалась про створення для них належних умов та облаштувала місце для вживання наркотиків поряд зі своїм будинком.

Перекривши канал збуту наркотичних засобів, співробітники Управління протидії наркозлочинності спільно зі слідчими Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області та Корабельного відділу поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, провели більше 10 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили наркотичні засоби, за попередньою оцінкою, на загальну суму понад 400 тисяч гривень.

Серед вилученого: більше 500 г концентрату макової соломки, 20 мл опію та 50 г особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, розфасовані для клієнтів 15 пігулок димедролу та 20 – сильнодіючої наркотичної речовини метадону, а також понад 400 кущів рослин коноплі, прекурсори, засоби для вживання наркотиків та близько 10000 гривень, отриманих ділками від «вдалого» продажу тільки за півдня.

Наркоділків затримано у порядку ст. 208 КПК України та їм вже оголошено про підозру. За узгодженням із обласною прокуратурою готується клопотання до суду про обрання затриманим міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі заходи тривають та очікуються результати експертного дослідження.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
В Полтаві знайшли мертвими чоловіка та жінку, яких шукали протягом року. ВІДЕО
В Полтаві знайшли мертвими чоловіка та жінку, яких шукали протягом року. ВІДЕО
25.06.2017 | 21:45
Скандального журналіста затримали за вимагання. ВІДЕО
Скандального журналіста затримали за вимагання. ВІДЕО
25.06.2017 | 21:30
У Миколаєві потужною бандою наркодилерів керувала 71-річна жінка. ВІДЕО
У Миколаєві потужною бандою наркодилерів керувала 71-річна жінка. ВІДЕО
25.06.2017 | 21:00
У Києві нахабний водій їздив тротуаром. ВІДЕО
У Києві нахабний водій їздив тротуаром. ВІДЕО
25.06.2017 | 20:30
Озброєну банду грабіжників оперативно затримала одеська поліція. ВІДЕО
Озброєну банду грабіжників оперативно затримала одеська поліція. ВІДЕО
25.06.2017 | 20:00
У Львові чоловік стріляв у підлітків. ВІДЕО
У Львові чоловік стріляв у підлітків. ВІДЕО
25.06.2017 | 19:30
Рятувальники Дніпропетровщини зняли з дерева... єнота. ВІДЕО
Рятувальники Дніпропетровщини зняли з дерева... єнота. ВІДЕО
25.06.2017 | 19:00
Київський школяр вимушений просити їжу у сусідів. ВІДЕО
Київський школяр вимушений просити їжу у сусідів. ВІДЕО
25.06.2017 | 12:00
У Харкові поліція затримала озброєну банду жорстоких грабіжників. ВІДЕО
У Харкові поліція затримала озброєну банду жорстоких грабіжників. ВІДЕО
24.06.2017 | 23:00
У КМДА назвали попередню причину пожежі на Хрещатику. ВІДЕО
У КМДА назвали попередню причину пожежі на Хрещатику. ВІДЕО
24.06.2017 | 22:30
На Одещині нелюд зґвалтував та вбив неповнолітню дівчину. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
24.06.2017 | 22:00
В РНБО хочуть змінити закон для видачі біометричних паспортів. ВІДЕО
В РНБО хочуть змінити закон для видачі біометричних паспортів. ВІДЕО
24.06.2017 | 21:45
Футбольний матч у Києві зірвали харківські вболівальники. ВІДЕО
Футбольний матч у Києві зірвали харківські вболівальники. ВІДЕО
24.06.2017 | 21:30
Поліція прокоментувала затримання вбивць подружжя з Києва. ВІДЕО
Поліція прокоментувала затримання вбивць подружжя з Києва. ВІДЕО
24.06.2017 | 21:00
На «Марші рівності» правоохоронців було більше, ніж активістів. ВІДЕО
На «Марші рівності» правоохоронців було більше, ніж активістів. ВІДЕО
24.06.2017 | 20:30
Подробиці розкриття навмисного вбивства на столичній Оболоні. ВІДЕО
Подробиці розкриття навмисного вбивства на столичній Оболоні. ВІДЕО
24.06.2017 | 20:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Сергій Томіленко
Голова Національної спілки журналістів України
Чи є ситуація з затриманням Ігоря Гужви - проявом вибірковості?
23.06.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Як ви оцінюєте затримання головного редактора порталу СТРАНА.ua Ігоря Гужви?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.