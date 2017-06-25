У Києві нахабний водій їздив тротуаром. ВІДЕО

У Києві нахабний водій їздив тротуаром. ВІДЕО

20:30 25.06.2017

На Набережному шосе у Києві водій на фольксвагені їздив тротуаром. На зауваження людей не зважав.

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