Скандального журналіста затримали за вимагання. ВІДЕО
Скандального журналіста затримали за вимагання. ВІДЕО
Головного редактора інтернет-видання «СТРАНА.UA» затримали правоохоронці прямо у робочому кабінеті. В Генпрокуратурі уже пояснили, що журналіста впіймали на гарячому. Він, нібито, вимагав і отримав від народного депутата Дмитра Лінька 10 тисяч доларів за те щоб не публікувати компрометуючий матеріал проти нього. Детальніше, дивіться у сюжеті.
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