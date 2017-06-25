У Львові чоловік стріляв у підлітків. ВІДЕО
У Львові чоловік стріляв у підлітків. ВІДЕО
Вогонь львів’янин відкрив по хлопцях через те, що вони галасували у дворі будинку.
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