В Полтаві знайшли мертвими чоловіка та жінку, яких шукали протягом року. ВІДЕО
В Полтаві знайшли мертвими чоловіка та жінку, яких шукали протягом року. ВІДЕО
У Полтаві місцевим правоохоронця схоже вдалося вийти на слід зловмисника, який скоїв кривавий злочин ще у минулому році. За даними слідства чоловік та жінка перебували у розшуку ще з червня 2016. Вони безслідно зникли на автомобілі фольксваген туарег, який належав чоловікові. І ось через рік правоохоронці знайшли два тіла.
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