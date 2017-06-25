В Полтаві знайшли мертвими чоловіка та жінку, яких шукали протягом року. ВІДЕО

У Полтаві місцевим правоохоронця схоже вдалося вийти на слід зловмисника, який скоїв кривавий злочин ще у минулому році. За даними слідства чоловік та жінка перебували у розшуку ще з червня 2016. Вони безслідно зникли на автомобілі фольксваген туарег, який належав чоловікові. І ось через рік правоохоронці знайшли два тіла.

Телеканал ЧП.INFO