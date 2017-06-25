У Житомирі затримали квартирних крадіїв-рецидивістів. ВІДЕО

У Житомирі затримали квартирних крадіїв-рецидивістів. ВІДЕО

22:30 25.06.2017

Зараз правоохоронці перевіряють причетність затриманих до не менш ніж 10 подібних злочинів.

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