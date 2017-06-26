На Київщині затримано злодія, який намагався обікрасти авто нардепа. ВІДЕО

На Київщині затримано злодія, який намагався обікрасти авто нардепа. ВІДЕО

06:05 26.06.2017

У зв’язку зі збільшенням кількості злочинів, де об’єктом посягання стає автомобіль, поліцією Київської області було створено кілька спеціальних груп. Оперативники карного розшуку відпрацьовували місця ймовірного викрадення транспортних засобів або їх обкрадання.

Одна з таких груп помітила, як на стоянці біля супермаркету у Києво-Святошинському районі Київщини автомобіль заблокував шлях для руху автомобілеві народного депутата.

З автомобіля-порушника вийшов чоловік кавказької зовнішності. Він наніс кілька ударів по склу заблокованого автомобіля, намагаючись розбити скло і викрасти із салону авто залишені в ньому речі. У цей момент оперативники поліції затримали автозлодія.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Зараз затриманого перевіряють на можливу причетність до інших подібних злочинів.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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