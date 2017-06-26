У Києві поліція викрила банду кіберзлочинців. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

У Києві поліція викрила банду кіберзлочинців. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

09:00 26.06.2017

Злочинна група складалась із чотирьох осіб, двох із них вже затримано в порядку статті 208 КПК України. Поліція проводить заходи направлені на встановлення місця перебування та затримання інших її учасників.

Встановлено, що зловмисники використовували підроблені банківські картки для придбання коштовних речей: годинників, ювелірних виробів, мобільних телефонів, тощо. Розрахунки здійснювались через POS-термінали, розташовані у столичних торгово-розважальних центрах.

За такою “схемою” зловмисники завдали збитків банку на суму понад 7 мільйонів гривень.

Оперативники Департаменту кіберполіції затримали шахраїв під час чергової спроби купити ювелірні вироби за допомогою підробленої банківської картки.

На місці події поліцейські вилучили золоті вироби, коштовні годинники, чеки та підроблені банківські платіжні картки.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене із використанням електронно-обчислювальноі техніки у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Поліція проводить заходи направлені на встановлення місцяперебування та затримання інших учасників злочинної групи. Тривають слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві поліція викрила банду кіберзлочинців. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві поліція викрила банду кіберзлочинців. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
26.06.2017 | 09:00
На Київщині затримано злодія, який намагався обікрасти авто нардепа. ВІДЕО
На Київщині затримано злодія, який намагався обікрасти авто нардепа. ВІДЕО
26.06.2017 | 06:05
В Одесі затримали серійного нападника на кредитні установи. ВІДЕО
25.06.2017 | 23:00
У Житомирі затримали квартирних крадіїв-рецидивістів. ВІДЕО
У Житомирі затримали квартирних крадіїв-рецидивістів. ВІДЕО
25.06.2017 | 22:30
У Дніпрі поліція підозрює жінку у нападі з молотком на бійця АТО. ВІДЕО
У Дніпрі поліція підозрює жінку у нападі з молотком на бійця АТО. ВІДЕО
25.06.2017 | 22:00
В Полтаві знайшли мертвими чоловіка та жінку, яких шукали протягом року. ВІДЕО
В Полтаві знайшли мертвими чоловіка та жінку, яких шукали протягом року. ВІДЕО
25.06.2017 | 21:45
Скандального журналіста затримали за вимагання. ВІДЕО
Скандального журналіста затримали за вимагання. ВІДЕО
25.06.2017 | 21:30
У Миколаєві потужною бандою наркодилерів керувала 71-річна жінка. ВІДЕО
У Миколаєві потужною бандою наркодилерів керувала 71-річна жінка. ВІДЕО
25.06.2017 | 21:00
У Києві нахабний водій їздив тротуаром. ВІДЕО
У Києві нахабний водій їздив тротуаром. ВІДЕО
25.06.2017 | 20:30
Озброєну банду грабіжників оперативно затримала одеська поліція. ВІДЕО
Озброєну банду грабіжників оперативно затримала одеська поліція. ВІДЕО
25.06.2017 | 20:00
У Львові чоловік стріляв у підлітків. ВІДЕО
У Львові чоловік стріляв у підлітків. ВІДЕО
25.06.2017 | 19:30
Рятувальники Дніпропетровщини зняли з дерева... єнота. ВІДЕО
Рятувальники Дніпропетровщини зняли з дерева... єнота. ВІДЕО
25.06.2017 | 19:00
Київський школяр вимушений просити їжу у сусідів. ВІДЕО
Київський школяр вимушений просити їжу у сусідів. ВІДЕО
25.06.2017 | 12:00
У Харкові поліція затримала озброєну банду жорстоких грабіжників. ВІДЕО
У Харкові поліція затримала озброєну банду жорстоких грабіжників. ВІДЕО
24.06.2017 | 23:00
У КМДА назвали попередню причину пожежі на Хрещатику. ВІДЕО
У КМДА назвали попередню причину пожежі на Хрещатику. ВІДЕО
24.06.2017 | 22:30
На Одещині нелюд зґвалтував та вбив неповнолітню дівчину. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
24.06.2017 | 22:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Сергій Томіленко
Голова Національної спілки журналістів України
Чи є ситуація з затриманням Ігоря Гужви - проявом вибірковості?
23.06.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Як ви оцінюєте затримання головного редактора порталу СТРАНА.ua Ігоря Гужви?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.