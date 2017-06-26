У Києві поліція викрила банду кіберзлочинців. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Злочинна група складалась із чотирьох осіб, двох із них вже затримано в порядку статті 208 КПК України. Поліція проводить заходи направлені на встановлення місця перебування та затримання інших її учасників.

Встановлено, що зловмисники використовували підроблені банківські картки для придбання коштовних речей: годинників, ювелірних виробів, мобільних телефонів, тощо. Розрахунки здійснювались через POS-термінали, розташовані у столичних торгово-розважальних центрах.

За такою “схемою” зловмисники завдали збитків банку на суму понад 7 мільйонів гривень.

Оперативники Департаменту кіберполіції затримали шахраїв під час чергової спроби купити ювелірні вироби за допомогою підробленої банківської картки.

На місці події поліцейські вилучили золоті вироби, коштовні годинники, чеки та підроблені банківські платіжні картки.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене із використанням електронно-обчислювальноі техніки у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Поліція проводить заходи направлені на встановлення місцяперебування та затримання інших учасників злочинної групи. Тривають слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві