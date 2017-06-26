Миколаївська поліція розшукує злодіїв за озброєний напад. ВІДЕО
Миколаївська поліція розшукує злодіїв за озброєний напад. ВІДЕО
24 червня о 18:21 год. до магазину, розташованого на перетині вул. Садова та пр. Центрального, увірвались двоє чоловіків з медичними масками на обличчях та, погрожуючи продавцю предметом, схожим на обріз рушниці, вимагали гроші з каси.
Нападники зробили декілька пострілів у стелю, після чого забрали виручку магазину, у сумі близько 10 тисяч гривень, та втекли у невідомому напрямку.
Постраждалих у результаті пострілів немає.
Слідчими Центрального відділу поліції ГУНП розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.187 КК України (Розбій). Встановлюються особи злочинців та вживаються заходи щодо їх затримання.
Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, які стали випадковими свідками вказаної події та зможуть надати корисну інформацію для слідства, повідомляти до Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській області за адресою: вул. Декабристів, 8 або за телефонами (0512)53-12-71, 49-87-00.
Триває слідство.
За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області
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