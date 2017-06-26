Миколаївська поліція розшукує злодіїв за озброєний напад. ВІДЕО

24 червня о 18:21 год. до магазину, розташованого на перетині вул. Садова та пр. Центрального, увірвались двоє чоловіків з медичними масками на обличчях та, погрожуючи продавцю предметом, схожим на обріз рушниці, вимагали гроші з каси.

Нападники зробили декілька пострілів у стелю, після чого забрали виручку магазину, у сумі близько 10 тисяч гривень, та втекли у невідомому напрямку.

Постраждалих у результаті пострілів немає.

Слідчими Центрального відділу поліції ГУНП розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.187 КК України (Розбій). Встановлюються особи злочинців та вживаються заходи щодо їх затримання.

Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, які стали випадковими свідками вказаної події та зможуть надати корисну інформацію для слідства, повідомляти до Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській області за адресою: вул. Декабристів, 8 або за телефонами (0512)53-12-71, 49-87-00.

Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області