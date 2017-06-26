У Києві у Гідропарку поранили ветерана АТО. ВІДЕО
У Києві у Гідропарку поранили ветерана АТО. ВІДЕО
23-річний солдат відпочивав біля річки. А вже пізно ввечері між ним та ще п’ятьма чоловіками зав’язався конфлікт. Спочатку в хід ішли кулаки, але згодом хтось дістав із кишені розкладний ніж і вдарив ним хлопця. Пораненого у важкому стані госпіталізували. Та поліцейським не довго довелось шукати зловмисника. Нападник під час бійки теж отримав травми і звернувся за допомогою до лікарів. Його затримали прямо в лікарні. Як виявилось він уже раніше притягався до відповідальності за грабіж. Наразі поліцейські проводять розслідування та шукають інших учасників бійки.
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