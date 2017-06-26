Під час страшної аварії у Києві постраждали двоє людей. ВІДЕО
Під час страшної аварії у Києві постраждали двоє людей. ВІДЕО
Сталося все у Києві на Кільцевій дорозі. Поки достеменно невідомо, що спричинило цю аварію, однак за попередніми даними водій Мітсубісі сам наробив лиха.
Оператор – М.Шинкар
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