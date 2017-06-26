У Києві запрацювали перші патрулі ветеранів АТО. ВІДЕО
У Києві запрацювали перші патрулі ветеранів АТО. ВІДЕО
Щоденні обстріли, вбивства, поранення та інші жахіття війни для цих бійців позаду. Тепер вони на мирній території, але за порядком вирішили стежити і тут…
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