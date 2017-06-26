Безвіз не спрацював: українку не пустили до Болгарії. ВІДЕО

Користувачка соцмережі «Facebook» Ольга Ленц написала, як автобусна компанія «Ecolines» відмовилася перевозити до Болгарії українку, бо вона з біометричним паспортом. Як доказ, жінка опублікувала фото придбаного квитка до Болгарії.

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