Безвіз не спрацював: українку не пустили до Болгарії. ВІДЕО
Безвіз не спрацював: українку не пустили до Болгарії. ВІДЕО
Користувачка соцмережі «Facebook» Ольга Ленц написала, як автобусна компанія «Ecolines» відмовилася перевозити до Болгарії українку, бо вона з біометричним паспортом. Як доказ, жінка опублікувала фото придбаного квитка до Болгарії.
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