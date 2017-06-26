Правозахисники показали докази катувань. ВІДЕО

Аби привернути увагу до проблеми катувань в Україні правозахисники спільно з омбудсменом Валерією Лутковською відкрили фотовиставку. На світлинах показали, із чим доводиться іноді зіштовхуватись людям, в яких умовах жити. Правозахисники кажуть, що тортур зазнають не лише в колоніях. Трапляється, що над людьми знущаються в інтернатах, будинках для літніх людей, військових частинах. Детальніше, дивіться у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO