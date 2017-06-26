Наркозалежні потребують підтримки – правозахисники. ВІДЕО

Підтримати, а не карати! Закликають правозахисники і просять правоохоронців бути лояльними і справедливими у тому випадку, коли простими словами людину затримали зі згубною дозою для власного вживання. Кажуть наркозалежних потрібно лікувати, а карати треба тих, хто розповсюджує наркотики. До слова, подібні акції пройшли у 190 містах 80 країн світу.

Телеканал ЧП.INFO