Наркозалежні потребують підтримки – правозахисники. ВІДЕО
Наркозалежні потребують підтримки – правозахисники. ВІДЕО
Підтримати, а не карати! Закликають правозахисники і просять правоохоронців бути лояльними і справедливими у тому випадку, коли простими словами людину затримали зі згубною дозою для власного вживання. Кажуть наркозалежних потрібно лікувати, а карати треба тих, хто розповсюджує наркотики. До слова, подібні акції пройшли у 190 містах 80 країн світу.
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