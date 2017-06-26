У Києві представники СБУ попередили злочин. ВІДЕО

Двоє затриманих вже засвітилися в аналогічних злочинах. У березні перекривали трасу «Львів-Рава-Руська. В травні ці ж самі люди брали участь в спланованих агресором акціях протестів у Рівному. У зловмисників силовики вилучили телефон, у якому переписка із тими самими координаторами з Росії, українцями які втекли туди від правосуддя.

Телеканал ЧП.INFO