У Києві представники СБУ попередили злочин. ВІДЕО
У Києві представники СБУ попередили злочин. ВІДЕО
Двоє затриманих вже засвітилися в аналогічних злочинах. У березні перекривали трасу «Львів-Рава-Руська. В травні ці ж самі люди брали участь в спланованих агресором акціях протестів у Рівному. У зловмисників силовики вилучили телефон, у якому переписка із тими самими координаторами з Росії, українцями які втекли туди від правосуддя.
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