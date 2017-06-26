Українські полонені, можливо, вже влітку зможуть повернутися додому. ВІДЕО
Українські полонені, можливо, вже влітку зможуть повернутися додому. ВІДЕО
Наразі з боку так званих ДНР і ЛНР готові передати 131 полоненого, з боку ж української влади – близько 234. Омбудсман сподівається – вже на черговій зустрічі сторін 5 липня вдасться врегулювати всі спірні питання та визначити навіть дату обміну.
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