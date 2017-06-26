Українські полонені, можливо, вже влітку зможуть повернутися додому. ВІДЕО

Наразі з боку так званих ДНР і ЛНР готові передати 131 полоненого, з боку ж української влади – близько 234. Омбудсман сподівається – вже на черговій зустрічі сторін 5 липня вдасться врегулювати всі спірні питання та визначити навіть дату обміну.

Телеканал ЧП.INFO