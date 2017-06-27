На Черкащині затримано чоловіка, який вбив жінку за цигарку. ВІДЕО

Тіло потерпілої було виявлено в березні цього року поблизу лісосмуги на території Золотоніського району. Оперативно-розшукові заходи по встановленню особи, причетної до вбивства потерпілої, тривали чотири місці. Зловмисника затримано, йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого статтю 115 кримінального кодексу України.

В березні поточного року до Золотоніського відділу поліції звернувся житель Золотоноші, та розповів, що поблизу лісосмуги, за межами міста, він виявився труп жінки. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Потерпілою виявилась 44-річна місцева жителька. Під час огляду тіла жінки було виявлено п’ять ножових поранень.

Оперативники відразу почали відпрацьовувати декілька версій та перевіряти осіб, які могли бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення. В результаті тривалих оперативних заходів поліцейські встановили особу, яка обґрунтовано підозрюється в причетності до скоєння даного кримінального правопорушення. Ним виявився раніше неодноразово судимий 35-річний житель Чернігівської області, який приїхав до Золотоноші на заробітки.

В розмові з поліцейськими підозрюваний розповів, що в день вбивства перебував в стані алкогольного сп’яніння, а вбивство скоїв через образу – жінка не поділилася з ним цигаркою. Він наздогнав потерпілу та завдав їй чисельних ножових поранень, після чого забрав у неї чотири цигарки та мобільний телефон.

Речові докази по справі вилучено. Чоловікові оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого статтю 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та затримано в порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області