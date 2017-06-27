Вбивство на Черкащині: вдарив жінку ножем, бо та не дала цигарку. ВІДЕО

На Черкащині чоловік поблизу лісосмуги зустрів незнайомку. Попросив закурити, та – відмовила. А далі поліцейським знадобилося 4 місяці, аби затримати зловмисника.

Крім того, дивіться в огляді:

У Києві чоловік напав на сусідку та вбив її доньку.

Іномарку нардепа мало не обікрали на Київщині.

7 мільйонів гривень шахраї зуміли викрасти через підроблену банківську картку.

Телеканал ЧП.INFO