Вбивство на Черкащині: вдарив жінку ножем, бо та не дала цигарку. ВІДЕО
Вбивство на Черкащині: вдарив жінку ножем, бо та не дала цигарку. ВІДЕО
На Черкащині чоловік поблизу лісосмуги зустрів незнайомку. Попросив закурити, та – відмовила. А далі поліцейським знадобилося 4 місяці, аби затримати зловмисника.
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