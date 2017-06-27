Вбивство на Черкащині: вдарив жінку ножем, бо та не дала цигарку. ВІДЕО

Вбивство на Черкащині: вдарив жінку ножем, бо та не дала цигарку. ВІДЕО

07:20 27.06.2017

На Черкащині чоловік поблизу лісосмуги зустрів незнайомку. Попросив закурити, та – відмовила. А далі поліцейським знадобилося 4 місяці, аби затримати зловмисника. 

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