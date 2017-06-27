7 млн гривень шахраї зуміли викрасти через підроблену банківську картку. ВІДЕО
7 млн гривень шахраї зуміли викрасти через підроблену банківську картку. ВІДЕО
Доки одні із зловмисників діють відкрито і старими методами, інші користуються значно хитрішими і більш прибутковими способами. Так, у столиці чоловіки взялися заробляти на махінації із банківськими картками. Одні виготовляли псевдо-картки, інші – скуповувалися на них.
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