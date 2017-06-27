Іномарку нардепа мало не обікрали на Київщині. ВІДЕО

Іномарку нардепа мало не обікрали на Київщині. ВІДЕО

06:45 27.06.2017

На Київщині зловмисники все частіше посягають на чужі автівки. Беруть або сам автомобіль, або викрадають речі із нього. Саме тому поліція створила кілька спеціальних груп із оперативників карного розшуку. Довго чекати на підтвердження їхньої необхідності та ефективності не довелося.

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