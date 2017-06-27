Іномарку нардепа мало не обікрали на Київщині. ВІДЕО

На Київщині зловмисники все частіше посягають на чужі автівки. Беруть або сам автомобіль, або викрадають речі із нього. Саме тому поліція створила кілька спеціальних груп із оперативників карного розшуку. Довго чекати на підтвердження їхньої необхідності та ефективності не довелося.

Телеканал ЧП.INFO