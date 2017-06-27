Затримано вбивцю дівчинки, яку тиждень шукала поліція Донеччини. ВІДЕО

У результаті цілодобової восьмиденної комплексної спецоперації із пошуків дівчинки та осіб, які могли бути причетними до її зникнення, правоохоронцями встановлений та затриманий 33-річний чоловік.

Тіло дитини правоохоронці виявили у підвалі покинутого приватного будинку.

Заступник голови Нацполіції України – начальник ГУНП в Донецькій області В’ячеслав Аброськін розповів, що тіло дівчинки правоохоронці виявили близько годину тому.

- Явні ознаки насильницької смерті. «За гарячими слідами» був встановлена підозрювана особа, яка наразі затримана та дає свідчення. Наразі йде огляд місця, де був виявлений труп дівчинки. Визначений ряд слідчих дій, який буде проводитися вже сьогодні. На ряд питань відповість слідство, а крапку поставить суд. Десь є провина і соціальних служб, які недогледіли, що в таких жахливих умовах мешкали діти. Недогледіли сусіди, які жили поруч. Кожен відповість за свої вчинки, хто – перед законом, хто – перед богом, - відзначив Аброськін.

Нагадаємо, 19 червня близько 14.00 6-річна Аліна з Гірника пішла в магазин за морозивом та додому не повернулася. Батьки повідомили про її зникнення тільки о 21.00. Покровський відділ поліції одразу був піднятий по тривозі. Наступного ранку на місці був розгорнутий оперативний штаб.

Пошуки Аліни не припинялися ані на мить. До операції були задіяні 200 співробітників поліції зі всієї області, кінологи, співробітники ДСНС, нацгвардійці, місцева влада, комунальники, звичайні мешканці. Правоохоронці обходили кожну домівку, опитували кожного мешканця, прочісували кожен сантиметр території міста та прилеглої.

Обстежували шахти, водойми, шурфи, дачні ділянки, покинуті будівлі.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області